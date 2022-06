Lit Killah: ¿qué haría el argentino si le lanzan una tiradera?

Si la música en Argentina ha crecido es por el profesionalismo que le pusieron sus artistas. Uno de ellos es Lit Killah, quien pisó suelo peruano en víspera de su concierto que será realizado el próximo 25 de junio. A raíz de ello, fue entrevistado por diversos canales digitales y medios.

Uno de ellos fue Moloko Podcast de Carlos Orozco. El rapero de 22 años fue consultado sobre lo que sucedió dentro del género unos meses atrás con el caso de J Balvin y Residente. Además, comentó qué sucedería si en algún momento de su carrera pasaría por una situación similar.

“Yo soy una persona que ni lo haría. A mí no me gusta nada de lo que allá en Argentina se le dice pu****, que es esa farándula bien tóxica, Por ejemplo, he tenido problemas con Duki; y si hoy en día sale un artista a insultarme o ‘bardearme’, le hablo al privado y le digo cómo es que quiere arreglar. Vamos a hablar pero en privado. No hagamos una película afuera”, opinó.

En ese sentido, dijo que de ninguna forma haría una tiradera que pudiera involucrar a más personas. Pues al ser realizada, no solo es 1 vs. 1, también involucra a la gente que trabaja alrededor de los artistas.

Lit Killah: fecha de su concierto

Lit Killah ofrecerá un concierto en Perú el sábado 25 de junio. Es la primera vez que llega al país para cantar en Plaza Arena con la gira “Mawz tour”. Estos son los precios de sus entradas: