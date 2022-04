Jaze sobre Papo: “Le pregunté si quería hacer freestyle y me dijo que para eso había venido”

La segunda fecha de God Level All Stars trajo muchas alegrías para el freestyle peruano y argentino. El motivo fue porque la dupla de Jaze y Papo pudo obtener el campeonato ante la presencia del público chileno en el Teatro Caupolicán.

Ambos vencieron a sus oponentes con un formato que inició desde octavos de final. Lo más resaltante y quizás admirable fue que pudieron sobreponerse a sus colegas con sus estilos propios lejos de la agresividad y más ligado a fluir sobre la base.

Tras ello, el freestyler peruano fue consultado al respecto de la comodidad que sintió de tener a “La bestia del hardcore” como compañero con quien comparte muchos aspectos en común al pararse en tarima.

“La química arranca cuando bajo del hotel. Tú ya me conoces, estaba con una chompa, buzo, chanclas, o sea en pijama. Bajo y estaba la gente, todos recontra vestidos en modo competencia. Volteo y Papo estaba con un polo negro y descalzo. Estábamos en la misma sintonía y le pregunté si quería hacer freestyle y me dijo: para eso he venido”, expresó vía Twitch.

¿A quiénes vencieron Jaze y Papo en la segunda fecha de God Level?

Estos fueron los cruces que tuvieron:

En octavos de final vencieron a RC y Stick.

En cuartos de final eliminaron a MP y Stigma.

En la semifinal se impusieron ante Nitro y Valles T.

En la final vencieron a Stuart y Teorema.

¿Qué fechas de God Level All Stars 2vs2 quedan?

La God Level 2 vs. 2 se realizará en cuatro países de los cuales solo quedan Argentina y España.