HBD sobre Bizarrap Session 49: “¿Qué va a hacer Balvin ahora?”

La última entrega musical del productor argentino Bizarrap ha remecido el género urbano de una forma impensada. En esta colaboración donde participa el artista puertorriqueño Residente se hace mención a un tercero, quien es J Balvin.

Tanto Residente como J Balvin han tenido ciertos roces que motivaron al primero en mención a escribirle unas líneas mediante la producción del popular ‘Biza’. El tema, que fue lanzado el último jueves, ha logrado más de 17 millones de reproducciones en menos de un día. Pero, ¿qué fue lo que dijo HBD al respecto?

Tras esta polémica, HBD, un youtuber peruano especialista en temas del género urbano, mostró su opinión al respecto y quedó impactado por el arte lírico que el ex Calle 13 puso en práctica.

“Durísimo. No lo esperaba en absoluto que esta fuera una tiradera, sinceramente, no. Personalmente, me gustó más el (capítulo) 2. La cosa se ha puesto súper picante, ¿qué va a hacer Balvin ahora? ¿Le podría ganar en una tiradera a Residente?, es muy difícil, creo que nadie lo ha hecho todavía”, comentó en su video reacción.

De esta manera, el creador de contenido se mostró asombrado por la contundencia de cada línea escrita por el puertorriqueño. Asimismo, hizo mención a una posible demanda que el cantante colombiano podría realizar por lo mencionado en la canción.

Por ahora, el tema entre ambos artistas continúa siendo centro de atención de miles de fanáticos en todo el mundo. Pocos esperaban una tiradera de tal magnitud, aunque días atrás René alertó mediante sus redes sociales lo que finalmente sucedió en las últimas horas con la publicación del tema.