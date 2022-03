Papo: “Podés hacer lo que quieras en la vida, pero no hagas enojar a Residente”

La Bizarrap Session 49 trajo consigo mucha polémica y el motivo parece tener nombre y apellido. Resulta que en la producción que dirigió Bizarrap, en compañía de Residente, el puertorriqueño aprovechó en lanzarle una tiradera a J Balvin.

Anteriormente, ambos reconocidos cantantes de la escena internacional tuvieron sus diferencias que no pasaron desapercibidas por sus fans. Tras la publicación del tema, Papo, uno de los más exitosos freestylers, subió a YouTube su reacción al respecto.

“Podés hacer lo que quieras en la vida, pero hagas lo que hagas, no hagas enojar a Residente. No se puede hacer más nada, terminó la transmisión. No la terminé yo, la terminó Residente”, dijo mientras mostraba la contundencia de las letras que el puertorriqueño empleó en la grabación.

Días antes de que se publique oficialmente el tema, el ex Calle 13 había anunciado que le tiraría unas letras a un artista de la escena, pero nunca mencionó de quién se trataba. Sin embargo, todo fue esclarecido luego de que durante la Bizarrap Session se mencionara a J Balvin.

La entrega musical es la más extensa entre todas las demás presentadas por el productor argentino. Ello debido a que Residente suele generar canciones con un promedio de minutos por encima de lo normal y más aún si se trata de una tiradera que no es la primera durante toda su trayectoria.

Reacción de Papo a Bizarrap Session de Residente

Bizarrap Session 49 junto a Residente