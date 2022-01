Lokillo, nuevo integrante de FMS Colombia: “Estoy muy feliz en el mundo del freestyle”

Hablar de Lokillo es hablar de un artista puro y nato. Es hablar de alguien que se formó en distintas disciplinas como la trova, la comedia o la comunicación, y en todas fue exitoso. El año pasado tomó una decisión inesperada: incursionar en el mundo de las batallas de freestyle. Tras demostrar ese absoluto dominio de la improvisación, pero esta vez al rapear, logró ganarse un lugar en la Red Bull Batalla de Colombia, momento donde nos dejó una batalla ‘viral’ ante Marithea, la cual lo dio a conocer en esta nueva faceta. Luego de su gran impacto mediático y su excelente nivel, Lokillo Flores fue anunciado como nuevo integrante de la FMS Colombia. En esta ocasión, pudimos conversar con él y nos dejó más de una frase interesante. Aquí la entrevista.

Tú sabes lo que es vivir como un artista y estar bajo el foco de la gente. ¿Desde que ingresaste al mundo de las batallas de freestyle qué cambió en Lokillo como persona?

Este nuevo campo tiene toda mi atención, así como lo vengo haciendo en prácticamente 20 años de disciplina donde vengo improvisando, ya sea en la trova o en la comedia. Esta es una nueva etapa para mí y la asumo con disciplina. Me trajo nuevos amigos y experiencias, por lo que disfruto esta nueva etapa.

Al tener esa trayectoria tan amplia, eso te convierte en un artista neto. ¿La experiencia que tienes con el público es un plus para ti en la FMS Colombia?

Para mí siempre será importante llegar a nuevos públicos, pero es una retroalimentación. A mí me llegan nuevos públicos y a ellos un nuevo estilo, el cual sería el mío. Creo que la suma de ambas cosas nos permite a todos seguir creciendo una escena que viene muy fuerte. Pondré mi experiencia sobre el escenario y es mi soporte.

¿Coincides en que llegarás a esta competencia con una narrativa argumental por la que seguro te atacarán? ¿Cómo enfocarlo?

Con toda seguridad te digo que me atacarán por ser comediante, famoso, actor y por venir de otras artes. En conclusión, me buscarán por todo el éxito que tengo, por lo que les doy las gracias (risas). Esto se trata de cómo acabar con el rival y puede pasar. Estoy seguro también de que estas batallas van a ser muy impredecibles. Yo soy un improvisador nato. Me imagino que habrá momentos donde las batallas tomarán giros inesperados por el hecho de que yo tengo otra manera de ver los enfrentamientos. Será muy interesante.

Estuviste en pocas batallas y la mayoría tienen formatos muy cortos en comparativa al formato FMS. ¿Has podido entrenarlo?

Estoy todo el tiempo entrenando mi improvisación, no solo al rapear sino en mis espectáculos también. Quizá no tengo tiempo para entrenar el formato, pero cuando he tenido la oportunidad sí lo he hecho. A veces también lo veo al estar con mis compañeros de la misma FMS Colombia. No es un secreto para nadie que hay muchos que están tan entrenados que ya tienen los conceptos desarrollados.

¿Cuál es tu expectativa competitivamente hablando para Lokillo en tu exhibición ante Blaximental en la FMS Perú?

Sé que mucha gente me espera y estará bueno que me vean antes, lo veo como una oportunidad de probarme en el formato. Lo veo como un espectáculo, a veces la gente olvida que lo es. Será una chance para probarme a mí mismo.

¿Qué freestylers te gustan de la FMS Perú y el panorama en general?

Me encanta el freestyle de Jaze, que es un referente de la escena peruana, así como también el de Nekroos, que es un guerrero; pero en lo personal, disfruto mucho de Kian y Vijay. Me identifico mucho con Vijay y si pueden esperar algo de mí en la FMS Colombia es un estilo similar. Me gusta mucho y es muy real su estilo. Kian me parece brillante, inteligente y técnico. Es una liga muy disfrutable. Internacionalmente, soy muy fan de Mnak y Bnet.

¿Cuál es tu objetivo en la FMS Colombia? ¿Cómo te ves terminando la liga?

Como persona me gustaría reafirmar mis raíces e inicios. Esta escena está llena de gente talentosa y humilde. No conozco a nadie que haya nacido desde las facilidades, por lo que para mí es un encuentro con personas similares a mí. Me gustaría cerrar la liga habiendo aprendido algo nuevo. Quiero estar contento conmigo mismo y quiero seguir siendo fiel a lo que soy como ser humano. Competitivamente hablando espero dejar lo mejor de mí y quiero ganar batallas.