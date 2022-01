Aczino revela qué freestylers forman parte de sus rivalidades más duras durante su trayectoria

Al referirnos al freestyle hispanohablante es imposible no hacer mención a Mauricio Hernández, conocido como Aczino. Por varios años, viene siendo uno de los dos mejores improvisadores en castellano de todo el mundo. Muestra clara de esto son sus innumerables campeonatos en diferentes países, que le permitieron ser quien es dentro del género del rap.

En toda su trayectoria y sin buscar mucho en los libros, ha logrado ganar la Red Bull Nacional en cuatro ocasiones (2012, 2014, 2015, 2017), Red Bull Internacional en dos (2017 y 2021), BDM, God Level y demás.

El reconocido youtuber HBD lo entrevistó en su canal Detodoy Rap y le preguntó sobre sus rivalidades más exigentes.

“Creo que la principal es Chuty. Con los demás, hay rivalidad pero no hay esa discusión. Realmente con Wos no siento que sea una rivalidad porque desde el principio estaba en otra onda, en el rollo de El Quinto Escalón. Él estuvo poco tiempo en las Gods Levels, Red Bulls. No como Teorema, con quien llevo batallando 7 años, o con Kaiser que llevo 8. Lo que funcionó con Wos es que fue muy específico en las finales de Red Bull”, comentó.

Otra de las novedades que mencionó ‘Mau’ fue que desde muy joven seguía mucho al rapero venezolano Canserbero, con quien compartió unos eventos.

“En 2008 yo era el máximo fan de Canserbero. Cuando fue a tocar a México, yo era corista de T-Killah y a él también le gustaba, pero no tanto. Entonces le dije que aunque no acepte (la invitación de tocar con él), yo iré a verlo. Llegamos temprano y estaba en el backstage donde le pedí una foto”, contó tras la última pregunta del youtuber peruano.