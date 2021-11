¿Trueno vuelve a las batallas? Conoce lo que le dijo a Dtoke

En una actualidad donde los batalleros cada vez se acoplan más a los conceptos que al rapero puro y libre, se extrañan freestylers que quizá prioricen más la musicalidad y los distintos flows sobre las bases. Trueno puede ser la expresión gráfica de ese estilo. El argentino dejó las batallas en el 2019 tras ser campeón de la Red Bull Nacional y la FMS de su país en el mismo año. Desde entonces, la música fue su prioridad y la frescura que le aporta al género urbano es innegable. En esta ocasión, durante una conversación con Dtoke, otra leyenda del freestyle, Mateo confesó su intención de volver a las batallas.

“Todos los que estamos en la misma etapa extrañamos y queremos las batallas. Se extraña al público, gritar un punchline y que explote todo el lugar. Eso no se consigue en otro lado. La energía es diferente, a la gente te la tienes que ganar vos. Estoy esperando el momento indicado para volver. Estoy seguro de que regresaré, pero acompañado. Quiero volver a compartir con los pibes y viajar. Me imagino en un 4vs4 batallando contigo y los de siempre. Veo seguido también lo que me mandan mis amigos o mi padre. Volveré”, fue lo que le dijo Trueno a Dtoke en la conversación.

El último año de Trueno en las batallas de freestyle fue espectacular. Ganó todo lo que debió ganar y su último enfrentamiento fue ante El Menor en Chile, derrotándolo en su casa y dando un golpe en la mesa. En ese momento nadie sabía que era la última vez, pero así fue. Esperemos verlo pronto, pues sus manifestaciones con ganas de regresar siempre han estado.