Paulo Londra: el flow de las plazas que está cada vez más cerca de volver a la música

Se informó, a través de la web de la revista Billboard, que Paulo Londra y Big Ligas llegaron a un acuerdo que les permitirá estrechar las manos, luego de un tiempo de disputas. Se supo que, en una sala de audiencias en Miami, los abogados de ambas partes pudieron resolver sus diferencias y terminar con el juicio.

Los abogados de la productora colombiana James Sammantaro y Jesús Cuza escribieron un comunicado a la revista Billboard donde decía: ‘‘Los abogados de las partes han manifestado que las partes están felices de anunciar que han resuelto su diferencias y que harán un comunicado de prensa conjunto en el futuro”.

Según informó Billboard, ambas partes involucradas llegaron a un acuerdo Foto: Billboard Argentina

Como se recuerda, el artista argentino elevó a juicio a Daniel Oviedo (Ovy On The Drums) y Cristian Salazar (Kristoman), ambos dueños de Big Ligas, por fraude y representación negligente. Esta consistió, sobre todo, en apropiarse de los derechos musicales de Londra hasta el 2025 por un contrato firmado.

Aunque no se dio mayor información, el exintegrante de El Quinto Escalón está cada vez más cerca de volver a la música, ámbito donde ha logrado un rotundo éxito a lo largo de estos años. Prueba de ello son sus temas “Nena maldición” y “Adan y Eva”. Ambas superaron el billón de reproducciones solo en YouTube.

El último tema que lanzó fue “Party” con la colaboración de Boogie wit da hoodie hace dos años. Desde entonces solo hubo silencio en sus plataformas musicales. Sin embargo, esto se revertirá, ya que Londra volverá para la alegría de sus fanáticos en todo el mundo.

Tres puntos del verdadero motivo de la desvinculación con Big Ligas

Primero: Big Ligas le hizo firmar un contrato donde no le permitían grabar una canción siempre y cuando ellos (Ovy on the Drums y Kristoman) también estén involucrados. Es decir, Paulo Londra no podía sacar música por su cuenta.

Segundo: Paulo firmó un contrato con Warner Bross hasta el 2025 por la autoría de su música.

Tercero: el contrato firmado con Big Ligas habría terminado en diciembre del 2020, por lo que hubo intención de extenderlo por parte de la productora colombiana, pero Londra quería seguir creciendo y salir de su zona de confort.