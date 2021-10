God Level 2021: conoce los resultados y equipos clasificados a la final del torneo

La jornada 4 de la God Level Grand Slam 2021 llegó a su fin este viernes 22 de octubre, definiéndose los cuatro primeros puestos que competirán en la final del torneo el próximo domingo 23 en Monterrey. España, México y Tricolor ya se encontraban clasificados por sus altos puntajes en la tabla, mientras que el último cupo se lo jugaban entre Argentina, Chile y Perú.

En un infartante duelo por el cuarto lugar se enfrentó Tricolor vs. Chile y Argentina vs. Perú. Los chilenos hicieron su trabajo y derrotaron en dos rondas a los caribeños. Por su parte, el resultado del team Chile ya había dejado sin opción a Perú, pero eso no fue motivo para que el equipo peruano baje la guardia contra Argentina y ganándole el 3 vs. 3 lo dejó fuera de competencia. Aquí te contamos en resumen los resultados la última fecha clasificatoria de la God Level Grand Slam 2021.

España venció a México

Chuty (ESP) le ganó a Rapder (MEX).

Sara Socas/Gazir (ESP) vencieron a Aczino/Karey (MEX) tras dos réplicas.

Aczino/Lobo Estepario/Rapder le ganaron a Sara Socas/Gazir/Skone tras una réplica.

Chile venció a Tricolor

Lancer Lirical (TRI) le ganó a KMC (CHI)

Teorema//Nitro (CHI) le ganaron a Valles-T/Marithea tras una réplica.

Teorema/Nitro/Kaiser le ganaron a Valles-T/Lancer Lirical/Letra

Argentina venció a Perú

Maricielo (PER) vs. Saga (ARG)

Mecha/Stuart (ARG) vencieron a Nekroos/Jaze (PER)

Jota/Nekroos/Jaze (PER) venció a Mecha/Stuart/Klan (ARG)

Cada equipo cuenta con tres participantes hombres y una mujer. Cada batalla consiste en un enfrentamiento 1 a 1, 2 vs. 2 y 3 vs. 3. Dependiendo de los resultados cada equipo va sumando puntos.

Tabla de posiciones

1. España: 17.500 pts.

2. México: 16.250 pts.

3. Tricolor: 12.000 pts.

4. Chile: 8.750 pts.

5. Argentina: 8.500 pts.

6. Perú: 3.000 pts.

El desenlace lleva a los cuatro mejores equipos clasifican a la gran final del domingo 24 de octubre en Monterrey (Domo Care). Llegarán España, México, Tricolor y Chile. Quedaron eliminados Argentina y Perú.