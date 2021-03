FMS Perú: batallas, horario, tabla de posición y todo lo que debes saber de la jornada final

FMS Perú termina su primera temporada este sábado 20 de marzo. La liga nacional de freestyle tendrá su primer e histórico campeón este fin de semana y la disputa está entre dos MC: Jaze o Stick. Precisamente, ambos dieron, posiblemente, la mejor batalla de la temporada cuando se enfrentaron en la quinta fecha.

Ahora, Jaze deberá definir ante Nekroos, con quien logró (junto a Choque) el título mundial en la God Level 3vs3 2019. El trascendental duelo no solo servirá para definir al posible campeón, pues Nekroos también querrá asegurar un puesto para la FMS Internacional 2021.

Stick, por su parte, enfrentará a Skill en un duelo que rememorará la última Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020. Stick se quedó con el título y logró su tan ansiado bicampeonato. Su oponente, al igual que Nekroos, deberá ganar para asegurar un cupo en la ‘Inter’. De ganar, Stick deberá aguardar lo que suceda con Jaze; asimismo, Skill podría caer al play-off si se dan otros resultados.

FMS Perú - Batallas para la jornada 8

- Jaze vs. Nekroos

- Stick vs. Skill

- Choque vs. Strike

- Jota vs. Ramset

- New Era vs. Litzen

FMS Perú - Tabla de posiciones

1. Jaze: 17 pts

2. Stick: 16 pts

3. Nekroos: 13 pts

4. Skill: 12 pts

5. Jota: 12 pts

6. Ramset: 11 pts

7. New Era: 11 pts

8. Strike: 11 pts

9. Choque: 11 pts

10. Litzen: 6 pts (descendido)

FMS Perú - Horario para la jornada final

Perú: 3:45 p. m.

México: 2:45 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá: 3:45 p. m.

Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, República Dominicana: 4:45 p. m.

Argentina, Uruguay, Chile: 5:45 p. m.

España: 9:45 p. m.

FMS Perú: ¿qué debe pasar para que Jaze sea el campeón?

Jaze logrará el título de campeón en FMS Perú si logra ganarle de manera directa a Nekroos. Si vence con réplica, deberá esperar que Stick no venza a Skill sin réplica (ahí entran a tallar los puntos acumulados). Finalmente, si pierde deberá esperar que Stick no le gane a su rival.

FMS Perú: ¿qué debe pasar para que Stick sea el campeón?

Stick podrá salir campeón solo si Jaze no vence a Nekroos de manera directa. Si vence a Skill sin réplica, deberá esperar lo que sucede en dicha batalla. Si gana con réplica, tendrá que aguardar que Jaze no gane, ya sea con o sin réplica. Cualquier otro resultado lo deja imposibilitado del título.

FMS Perú: ¿quiénes acompañarán a Litzen en el descenso y play-off?

La disputa por el descenso está que arde. Litzen es el único descendido a una fecha para el final. Quien pierda en el duelo entre Strike y Choque estará prácticamente condenado a acompañarlo. Jota vs. Ramset es otra batalla importante, pues quien gane no solo condenaría al otro al play-off, si no que tendrá oportunidad de tentar un puesto a la Internacional. Asimismo, New Era deberá evitar caer ante Litzen si no quiere complicarse y descender.

Escucha el último episodio de Rimas y Gallos, podcast de La República Freestyle