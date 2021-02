FMS México 2020: todas las batallas de la jornada 6

“¡Se terminó la espera! El viernes 12 de febrero estaremos de vuelta para vivir la sexta jornada de FMS México. ¿Cuáles son los enfrentamientos que esperas ver esta jornada? Pronto revelaremos toda la información”, publicó la organización de la liga azteca de freestyle. El próximo 12 de febrero se disputará una nueva fecha en la segunda temporada de la FMS Mex.

Se confirmó que dicha jornada tendrá cuatro duelos oficiales y una exhibición ante la baja de Lobo Estepario, actual segundo lugar de la tabla de FMS México. “Debido a que Lobo Estepario no estará presente por temas ajenos a la liga y a los MC’s, no se llevará a cabo su batalla frente a Rapder; sin embargo, tendremos una tremenda batalla de exhibición entre Red One y Lancer Lirical en nuestro formato”, detalló.

El venezolano tendrá una nueva oportunidad en la liga mexicana de freestyle. Tras haber participado en exhibiciones durante la campaña anterior, Lancer se enfrentará a Red One, uno de los favoritos para subir a la temporada 2021. Quedará pendiente conocer cuándo se enfrentarán Lobo y Rapder, así como RC y Zticma, quienes también deben una batalla.

La liga mexicana de freestyle tiene como único líder a Rapder, el último campeón internacional de la Batalla de Gallos. Lobo Estepario, que perdió ante Zticma, quedó relegado al segundo puesto. Tienen 13 y 12 puntos, respectivamente. Skiper completa el podio con 11 puntos, solo RC (con su duelo pendiente) podría superarlo y escalar a lo más alto de ganar, ya que posee 10 unidades.

FMS México - batallas jornadas 6

- Red One vs. Lancer Lirical (exhibición)

- Zticma vs. B.One

- Potencia vs. Yoiker

- Skiper vs. RC

- Jony Beltrán vs. Garza

FMS México - tabla de posiciones

1. Rapder (13 pts)

2. Lobo Estepario (12 pts)

3. Skiper (11 pts)

4. RC (10 pts con una batalla pendiente )

5. Yoiker (7 pts)

6. Garza (7 pts)

7. Jony Beltrán (5 pts)

8. Potencia (3 pts)

9. Zticma (3 pts con una batalla pendiente)

10. B.One (1 pt)

