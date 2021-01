Rapper One, primer campeón de Red Bull Perú, falleció a causa de la COVID-19

La noche de este viernes 15 falleció Alonso Espino Lobatón, más conocido en el mundo del rap peruano como Rapper One. El destacado artista se encontraba delicado de salud desde inicio de mes a causa de la COVID-19.

Rapper One fue el primer campeón de Red Bull Batalla de los Gallos Perú en el 2006. Nos representó en la internacional de Colombia realizando un gran papel con un estilo de rapeo particular, ya que no recurría a los insultos o lisuras como se acostumbraba en gran medida por aquellos años.

Como líder de Radikal People, continuó difundiendo la cultura del rap y el reggae. Hace unos, junto a Jota y Blaxximental para sacar One Sech II, tema que se popularizó en poco tiempo superando el millón y medio de reproducciones en Youtube.

Noticia en desarrollo...