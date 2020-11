Red Bull Batalla de los Gallos: los jueces para la Final Nacional 2020

View this post on Instagram

¡A tan solo 3 días de la Final Nacional #RedBullBatalla Perú! 🇵🇪 Aquí te presentamos al talento que nos acompañará este sábado. 🎤 - Host: @Mcias.01 DJ: @Dj_dmandado - Jurado: @Choque.mc @Martillo.oficial @Nekroos_nside - Casters: @Gianpierodiazof @Kiarafreestyle - Mira la Final Nacional @RedBullBatalla Perú este sábado 7 de noviembre a las 6:30pm en vivo por #RedBullTV 📺 - @Claromusicape @Glovo_pe @Autocinematondero @Tondero #Pringles