Antesala VIP: ¿Cómo viene forjándose la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos?

Lo hicimos, en plural porque esto ni lo he conseguido solo ni es por mi, es por toda la gente que ha estado siempre conmigo y ha formado parte de este proceso, por el niño de 10 años que empezo a escuchar rap y no dejo de hacerlo, por el chaval de 17 que empezo a hacer freestyle escondido por las calles de su barrio sin esperar nada a cambio, y por lo que soy hoy en dia gracias a la gente que forma parte de mi vida y a la que no cambio por nada, gracias a todos.🙏🏼💯 CSQ