BSF Arena EN VIVO: horarios, cruces y cómo ver el torneo online de freestyle

¡BSF ARENA! 🏟️ . Mañana desde las 21 (horario español) no te pierdas #BSFArena, torneo internacional presentado por @bsfseeds 🔥 . Los 8 MC's que competirán en la primera edición son: . @sub.triforifai 🇦🇷 @brasita__ 🇦🇷 @sarasocass 🇪🇦 @akabnet 🇪🇦 @carpediem.mc 🇨🇴 @nitromc_desafio 🇨🇱 @franco_ghetti 🇺🇾 @yyoika 🇲🇽 . 📌 Además, el jurado estará conformado por @trueno, @juanortelli, @dukissj, @originaljuanoficial y @akapellahh . ¿Quién será el campeón? 🤔