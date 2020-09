Jaze vs. Ramset: ¿nuevo clásico moderno?

FMS Perú no pierde el tiempo. Se confirmó que la cuarta jornada del evento producido por Urban Roosters en nuestro país se disputará el próximo sábado 3 de octubre, siendo así la única de las cinco ligas en alcanzar ese número de fechas.

Además, se publicó la primera batalla de esta nueva fecha: Jaze vs. Ramset, en un duelo que promete no decepcionar a ningún aficionado al freestyle. Esta batalla tiene más de un condimento especial, pues no será la primera vez que se enfrenten, además que el ganador podrá dejar relegado al otro en la tabla de posiciones.

¿Se empieza a moldear un nuevo clásico moderno? se enfrentaron más de una vez, incluso son cuatro batallas que el público nacional aficionado al estilo libre recuerda. De las cuatro, tres han sido para Ramset: Homosapiens, Copa Camet y Rapstyle 2018. Jaze se llevó el primer duelo entre ambos, en 2017, ocurrido en Rapstyle. Si bien el saldo es para Ramset, la actualidad indica que las cosas han cambiado.

Jaze es el MC que más ha evolucionado en la escena nacional. Campeón de Red Bull y campeón mundial de God Level 3vs3 2019 junto a Choque y Nekroos. No obstante, Ramset ha mantenido un nivel interesante. Ya lo demostró en Red Bull y lo viene haciendo bastante bien en esta FMS Perú 2020.

Este enfrentamiento muestra a dos de los freestylers con más recursos: métricas, estructuras, ingenio y punchline al servicio del certamen. Jaze viene siendo de lo más destacado en FMS, acostumbrando a la audiencia a grandes minutos libres; Ramset, por su parte, es de los MC’s que mejor uso de temática ofrece. Un repertorio cultural con flow, puesta en escena y agresividad garantizado.

Ramset tiene 4 puntos en la tabla, producto de su victoria ante Stick (tras dos réplicas) y dos puntos que sacó de las caídas ante Skill y Nekroos. Jaze tiene un punto más que su rival: victoria sin réplica ante Strike, triunfo con réplica ante Choque y una caída directa contra Jota. El que gane podrá distanciarse del otro.

FMS Perú - Tabla de Posiciones

1) SKILL - 6pts (785)

2) JAZE - 5pts (771.5)

3) JOTA - 5pts (753,5)

4) NEKROOS* - 5pts (495.5)

5) RAMSET - 4pts (725.5)

6) CHOQUE - 4pts (701,5)

7) LITZEN - 4pts (699,5)

8) STRIKE - 4pts (662,5)

9) STICK* - 4pts (527,5)

10) NEW ERA - 1pts (641)

*STICK y NEKROOS tienen una batalla pendiente entre ambos.

Podcast: escucha el último episodio de Entre Rimas y Gallos