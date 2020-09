Red Bull Batalla de los Gallos: Los 16 clasificados para la Final Nacional en República Dominicana

View this post on Instagram

¡República Dominicana ya tiene sus clasificados para la Final Nacional de #RedBullBatalla 2020! - ¿Cuál es tu favorito? 🇩🇴 - @kadete_ @mcj3ral @raper_rsd @Exodo_Lirical_Mdp - @seomcrecord @Deryg__ @edgarlight01 @leamback - @wiz_rayo @krovlix.rd @metricohflowster.mdp @elpapurrymusical - @Doblek360 @Rj_oficial99 @jordan.ae23 @lexicoht - Nos vemos el 10 de octubre en vivo por Red Bull TV para conocer al campeón dominicano. - Ingresa al link en la bio para más información. - #HipHop #Rap #RedBull #Dominicana #Musica #Freestyle #FreestyleRap #Music #KLK