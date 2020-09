El éxito de Trueno, según HBD

Trueno es uno de los artistas urbanos más destacados del momento. El joven de tan solo 18 años de edad se coronó campeón de FMS Argentina y Red Bull Batalla de los Gallos con 17 años, algo que muchos experimentados quisieran lograr con toda su experiencia. Por si fuera poco, Trueno decidió introducirse de lleno a la industria musical, donde le va excelente también.

HBD, actual juez de FMS Perú y famoso youtuber especializado en rap y freestyle, analizó el “Fenómeno Trueno”, pues como se mencionó anteriormente, no es común ver a una persona tan joven coronarse prácticamente en todos los ámbitos donde se encuentra. En primer lugar, para HBD ha sido fundamental su educación temprana respecto al rap.

Como bien menciona en creador de contenido, Mateo Palacios (aka Trueno) tuvo desde siempre la injerencia de Pedro Peligro, su padre, quien es un reconocido rapero underground de la escena argentina (a mediados de los 90′s). Su influencia ha sido fundamental, pues hacía rapear a Trueno desde los 3 años.

“Perseverancia estratégica” es otro de los puntos claves para HBD en el éxito del argentino. Desde los 10 años, Trueno tomó la decisión independiente de ser rapero. Empezó con algunos torneos junior hasta que se mostró al mundo del ‘free’ en ACDP Zoo, cuando detonó el escenario con una rima muy reconocida sobre las técnicas de Ecko en las batallas.

Tras eso, Trueno fue parte de El Quinto Escalón, la gran escuela ’under’ del freestyle argentino. Si bien consiguió ubicarse bien, los detractores no faltaron para recordar sus falencias: flow terrible, un ’triple tempo’ insólito, recursos básicos y rimas recicladas. Todos estos insultos y críticas no hicieron que el joven Trueno se caiga. HBD destacó muchísimo esto, pues no solo fue perseverante, si no también atrevido (precisamente una de sus canciones se titula así) para sacar cara en los mejores escenarios y en la industria musical.

Otro de los aspectos que no se pueden dejar de lado, indica el youtuber, es su aspecto físico. “Trueno es ’fachero’”, menciona HBD. Eso tiene peso, en especial en lo comercial. Como siguiente ítem, HBD considera que su estilo y flow han sido fundamentales en este nuevo Trueno, pues la transición entre el niño y el adolescente es muy notoria, en especial bajo este estilo.

Así está compuesta la "fórmula" del éxito de Trueno bajo la lupa de HBD. Foto: Detodoy Rap

Finalmente, HBD hizo mención a otros aspectos como los mensajes que lanza Trueno en sus canciones y/o batallas. El ser directo lo ayuda, bajo el escenario que se encuentre. El aspecto suerte también jugó a favor del MC, menciona el juez de FMS Perú. Tras su descenso en FMS Argentina 2018, tuvo la gran chance de volver por el retiro de Dani. Precisamente en ese año salió campeón.