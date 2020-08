FMS Perú 2020: Cancelada la batalla entre Stick y Nekroos

View this post on Instagram

¡DIEGO VS PIERO PISTAS! Es el último enfrentamiento para la segunda jornada 🇵🇪 • Debido a que @stickrenteria y @nekroos_nside no podrán acompañarnos esta jornada, por problemas de salud, su batalla queda pendiente y se realizará en una siguiente jornada. • Es por ello que @diegohh.rap y @pieropistas , participantes de los cuartos de final del Torneo Clasificatorio FMS Perú, se enfrentarán en una exhibición este sábado. Gracias por la comprensión, cuídense en todo momento, recuerden que pueden vivir la experiencia FMS desde su hogar por el canal de youtube de @urbanroosters Foto: @aldairmejia_photo • Presentado por @entel_peru