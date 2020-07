Ecko vs Lit Killah: La exhibición más esperada

Movistar Fristyle traerá una batalla de lujo gracias a la plataforma que innovó con las exhibiciones de freestyle tras la cuarentena en Argentina: Ecko vs Lit Killah rememorará las grandes disputas entre ambos, que destacaron en El Quinto Escalón, la competición de ‘free’ en plazas más importante de la historia en habla hispana.

Si bien se trata de un formato exhibición, si que funciona como una gran antesala para volver a disfrutar de Ecko en otras competencias, como la fallida vuelta en God Level 2vs2 que tuvo que ser descartada. A propósito, ¿volverá Ecko a la gran escena del freestyle que hizo detonar a todo un público ferviente de buenas rimas en su país?

El trapero que destacó por sus métricas, técnicas y rapidez al improvisar se enfrentará a su gran amigo Lit Killah, que sí volvió a los escenarios, precisamente en dos oportunidades: God Level All Stars 2019 y 2020. No lo hizo mal, pero se notó en algunos momentos la falta de competencia en tarima. Ahora, en un ambiente más distendido, pretenden sacar chispas uno al otro.

¡Movistar FRIstyle! 🇦🇷



📅: 4 de Agosto

📹: Canal de YouTube: Movistar ARG



Batalla de Exhibición:



• ECKO vs LIT KILLAH



Host: Misionero#MovistarFRIstyle 🇦🇷 pic.twitter.com/Sbr6TBS2VM — Info Freestyle (@InfoFreestyle2) July 30, 2020

PUEDES VER: Las mejores reacciones de Dtoke en YouTube

Una de sus batallas más recordadas fue la Final de Invasion Rapper (Quinta Edición), donde finalmente Ecko se consagraría campeón del certamen. En YouTube dicho enfrentamiento cuenta con cerca de 2.5 millones de reproducciones y se aprecia como una de las primeras grandes batallas entre ambos, antes de seguir su camino al estrellato en la escena urbana de su país.

Misionero será el host del evento virtual, que ya tuvo grandes enfrentamientos anteriormente como Dtoke vs Dani, Trueno vs Papo y NTC vs Roma. La batalla de Movistar Fristyle se podrá seguir a través del canal de Youtube “movistararg” el próximo 04 de agosto a las 20:45 (hora de Argentina).