Las mejores reacciones de Dtoke en YouTube

El parate del freestyle en Argentina hizo que más de uno se tenga que reinventar. Es el caso de Dtoke, participante de FMS Argentina y otrora campeón nacional e internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. El ‘Dto’ arrancó hace algunas semanas con su canal de Twitch (retransmitido a YouTube) y desde entonces no ha dejado de subir contenido ligado al ‘free’.

Uno de sus mejores amigos en el circuito, Papo, arrancó también con este divertido y entretenido proyecto de videoreacciones. Posiblemente eso impulsó también al veterano rapero, quien, a comparación de su estirpe ‘batallero', muestra en sus ‘streamings’ su lado más personal, pero sin dejar de lado la pasión que lo caracteriza.

Dtoke reacciona a Bnet vs Errecé

Una de las batallas que más le pidieron reaccionar al ‘Dto’ fue Bnet vs Errecé por la jornada 1 de FMS España 2020. La liga en España arrancó de maravilla y no podían faltar las videoreacciones. Sin duda, Bnet vs Errecé era el enfrentamiento más esperado por los aficionados, pues también jugaba el hecho de que volvía la Freestyle Master Series tras varios meses de para.

Dtoke reacciona a “Mamichula” tema de Trueno feat. Nicki Nicole

También hay espacio a otros videos que no son batallas. En esta oportunidad, Trueno (actual campeón de FMS Argentina) sacó de manera oficial su primer disco “Atrevido” y uno de los temas más esperados era el que tenía con la rapera/trapera Nicki Nicole. Como dicen los argentinos, Dtoke se “cebó” y reaccionó de manera muy divertida y pasional a este tema de su amigo Mateo Palacios.

Dtoke reacciona a FMS México 2020 - Jornada 1

Acá hay que aclarar que son dos batallas en particular de FMS México 2020 (Fecha 1) en las que el ‘Dto’ se volvió un fanático más, pero también como persona especializada en freestyle, supo explicar e ir más allá con varias rimas. Lobo Estepario vs Garza y Yoiker vs Zticma son dos enfrentamientos que disfrutó mucho Dtoke, en especial por las potentes ‘barras’ que lanzaron los ganadores de esas respectivas contiendas.

Dtoke y Papo: Charlas y anécdotas

El título habla por sí solo. Los mejores amigos del freestyle argentino se juntaron para charlas amenamente de sus experiencias dentro y fuera de las tarimas, así como otros detalles de su día a día y temas relacionados a la producción de contenidos y videos en streaming. Ambos estarán en FMS Argentina 2020.