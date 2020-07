FMS México: Los enfrentamientos confirmados para la fecha 1

View this post on Instagram

"¡Te quedaste sin potencia!"🗣️🔥 . Recordamos este tremendo minutazo a sangre de Aczino en su batalla contra Zticma en la sexta jornada #FMSQuerétaro💥 . El beat que escuchaste en este round estuvo a cargo de @djsonicko 🎹🎶 . @todosflotanpro 📷 #Urbanroosters