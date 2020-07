Dtoke a Papo: “Hay una rima de la que me averguenzo”

El habitual ‘stream’ de Papo en las plataformas Twitch y YouTube es esperado por miles de seguidores del otrora campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Argentina. El actual subcampeón de FMS Argentina lanzó un video junto a su amigo y colega Dtoke, donde reaccionaron a muchas rimas y detallaron algunas anécdotas relacionadas al freestyle.

Una de ellas es la que titula el video de Papo, y es que el ‘Dto’ reconoció que hay una rima que, si pudiera, la borraría. Se trata de una frase xenófoba (en palabras del propio freestyler) y se la dijo al boliviano Seca, en el año 2013. “Le dije que respeto a su país, pero que vaya a la verdulería. La gente me critica por haber dejado un micro en el suelo y no por esa rima, la verdad que no lo entiendo”, manifestó Dtoke.

“Cuando uno improvisa, el cerebro es retorcido, no tiene un filtro donde permita o no permita tirar una rima. En especial cuando estás en momentos altos de batalla, donde solo importa rapear mejor, ahí te sale lo mejor”, completó Papo sobre la idea anterior.

“Hoy en día una rima así no se me caería sin querer. En ese momento me salió y así fue, lamentablemente. Te reitero lo que siento, es una de las rimas que más me avergüenzo en toda mi carrera. No me arrepiento, porque lo hecho, hecho está, pero hoy, 2020, si veo de nuevo la batalla, salto esa parte por lo que dije”, sentenció el ‘Dto'.

Además, mencionó otro de los detalles que lo ‘atormentaron’ en los últimos tiempos: su votación como jurado en la última Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019, donde dio su voto a Roma en la polémica batalla que tuvo contra Dozer, en ese momento actual campeón de la competición y representante Argentino (junto a Wos) en la Internacional.

“Es sumamente difícil estar de jurado. Así como un día votas lo que tienes que votar y la gente salta y te dice ‘sos el mejor', cuando votas algo polémico o que la gente no lo considera sos lo peor del mundo. Es 50% y 50% en la batalla, usualmente la mitad te ama y la mitad te odia”, expresó el otrora campeón internacional de Red Bull.