Blon: “Este año se acaba la hegemonía de Chuty en FMS España”

Mi primer contacto con un micro fue en mi habitación. Mi padre me compró lo necesario para grabar mis primeros textos y encerrado en mi habitáculo soñaba con que mi sonido pudiera cruzar la línea que separaba mi mundo interno con la temperatura del pavimento. Avenidas que recorría con mis viejas zapatillas y mis inseparables auriculares, en los que empezaban a sonar canciones de Nach. Mi primer contacto con un altavoz fue en el vestuario del campo de fútbol donde tres veces por semana me ataba las botas y sufría imaginando ocasiones fallidas. Rapeaba entre los utensilios del utillero, sabiendo que nunca llegaría a ser el delantero centro del Barcelona pero que quizás, aquellas rimas que aparecían en mi mente como por arte de magia, algún día me convertirían en alguien parecido a esos prestidigitadores a los que admiraba cada tarde tras la pantalla de mi ordenador. Y por eso ahora, cada vez que un micro conecta con la palma de mi mano y las ondas del sonido acarician los revestimientos de cada sala, sonrío y abrazo a aquel adolescente que improvisaba en las cenas familiares, escribía poemas para sus amigos, viajaba en tren a un parque y organizaba batallas en su garaje rodeado de shishas caseras y cuadrantes apuntados en cartulinas. Pequeño Blon, no sabes todo lo que te espera. 📸 @imruso