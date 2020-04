Nekroos: “Esto no es un juego, hay que quedarse en casa y cuidar a la familia”

En estas épocas difíciles por la pandemia del coronavirus, muchas personalidades reconocidas salen a manifestar sus opiniones, en especial para ayudar a que un sector de la población entienda lo difícil que es esta contienda. Este es el caso de Nekroos, actual rapero de FMS Perú 2020, quién se mostró furioso en redes sociales por la desobediencia de mucha gente.

“Acá la cosa está de mal en peor y lo único que demuestran es que no estamos a la altura del caso, ninguno de nosotros necesitamos que nos digan que hacer ante una situación así, porque no hay que ser muy inteligentes para darse cuenta que debemos cuidarnos, las cosas son claras”, expresó Nekroos en la primera parte de su post en Facebook.

El otrora campeón de God Level 3vs3 2019 -junto a Jaze y Choque- es uno de los artistas perjudicados por este virus, pues en los eventos de freestyle o exhibiciones es donde los MC’s pueden sacar sus honorarios. Sin embargo, Nekroos no se mostró mortificado por eso, específicamente.

“Hay que quedarse en casa y cuidar a la familia, pero al parecer hay mucha gente que no entiende con absolutamente nada. Esto no es un juego, no se trata de mi o de ti, todos estamos metidos en esto, queramos o no. La única forma de salir es estando juntos en la misma dirección, cuiden, prioricen y valoren a su familia”, completó el freestyler.

Cabe resaltar que, en nuestro país, los eventos sociales como las competiciones de freestyle o conciertos demorarán muchos meses en volver a reaparecer, pues este virus aún no ataca con la agresividad que se ha visto en otros países del mundo o de Sudamérica.

La cuarentena, que se viene llevando en prácticamente todos los países, ha hecho que los MC’s y gente cercana a esta cultura se las ingenie y realicen competencias virtuales de freestyle, algo que no sería descabellado que ocurra próximamente con los protagonistas de nuestro país.