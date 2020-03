Aczino detalló lo que será su futuro tras el coronavirus

View this post on Instagram

Como ya sabrán los eventos públicos se han cancelado por lo cual no podremos dar shows en las próximas semanas, esperemos que la crisis pase rápido y todo vuelva a la normalidad, Lo que más me molesta es que la gente que hizo un esfuerzo por comprar un boleto o incluso por viajar de otra ciudad no va a poder disfrutar del show, pero la salud es primero y seguiremos las medidas de seguridad 🙌🏾