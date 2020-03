Oficial: Urban Roosters pospone el inicio de la FMS Perú

View this post on Instagram

COMUNICADO OFICIAL . Por precaución, hemos decidido posponer el inicio de la liga en todos los países donde se realiza FMS (Freestyle Master Series), fechas que –como la mayoría de vosotros sabéis– estaban programadas para comenzar en las próximas semanas en España, Argentina, México, Chile y la debutante @fms.peru. Nosotros no queremos, bajo ningún punto de vista, poner a nuestro equipo, talentos y fans en riesgo durante estos confusos momentos. . Continuaremos atentos a todas las restricciones y políticas gubernamentales relacionadas a la proliferación del virus Covid-19 en cada uno de los países donde la liga está presente, y esperamos poder anunciar nuevas noticias al respecto y fechas tan pronto como sea posible. . Gracias por la comprensión y, por favor, cuídense. . #UrbanRoosters #FMS