Metalinguística sorprende con freestyle en Casaparlante [VIDEO]

@freestyle_rap_federation te presenta el Ranking de ascenso a la Freestyle Master Series 2020 🇨🇱 . @jokkerliricis y @joqerr_vkngo se mantienen en posiciones de ascenso directo y @esezeta._ sube a la tercera posición general con 75.933 puntos . #FMSCHILE @urbanroosters