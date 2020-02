FMS Internacional EN VIVO: Horarios, batallas, streaming, jurados y más para ver online el certamen de freestyle en México

View this post on Instagram

¡TODO LISTO! 🔥 . @stuartinfk 🇦🇷 v. @alejandroerrece 🇪🇸 . @rctfkroniq 🇲🇽 v. @vienemerrepuntoego 🇪🇸 . @teorema.fts 🇨🇱 v. @potencia_theparasite 🇲🇽 . @mksssj 🇦🇷 v. @nitromc_desafio 🇨🇱 . ¿Cuál es el enfrentamiento que más esperas? . No te pierdas la 3era. Jornada clasificatoria a la Gran Final de #FMSInternacional este 8 de febrero en vivo desde el @pepsicenterwtc en Ciudad de México y la transmisión por nuestro canal de YouTube . Tickets disponibles en fmstickets.com 👈