God Level 2vs2 All Stars España EN VIVO: Se disputa la última fecha del torneo internacional de freestyle

Este domingo en Madrid - ¿Cuál de las duplas obtendrá el título de #GodLevelAllStars World Edition? - Consigue tus entradas ahora en @ticketmasteres o en el link de nuestra bio. - No te pierdas @GodLevel.esp este domingo en el @PalacioVistalegre - Compiten: - @litkillah y @mecha.maturin - @labestiadelhardcore y @stuartinfk - @cacha.oficial y @zaina_rap - @kaiseroficial y @nitromc_desafio - @elmenorroficial._free24.7 y @pepegrillofreestyle - @jokkerliricis y @metalinguistica_ - @vallest_rap y @carpediem.mc - @skonethebigfish y @chutyvk - @zaskomaster y @alfon_bta - @manelakaforce y @alejandroerrece - @jonybeltran_ y @lobo.st - @aczino_oficial y @dominic.girt - @rctfkroniq y @rapder_gdl - @jaze.oficial y @nekroos_nside - @yartzireal y @jahnaleno - @lancerlirical y @letra_emece