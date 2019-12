Último minuto: Kaiser confirma que no estará en la última fecha de FMS Chile

Otro baldazo de agua fría para la organización de FMS Chile. Tras la decisión tomada por Drose de no ser parte de la última fecha de la liga profesional de freestyle en el país sureño, se suma Kaiser. El MC ha manifestado en su cuenta de Instagram que, por un tema de salud que es de seriedad, no podrá asistir a la jornada 9 de la FMS de su país.

“No estaré presente en la jornada final de FMS Chile por problemas de salud que pueden ser graves, necesito descanso y evaluación. Disculpas de corazón a toda mi familia de FMS, a mi hermano Nitro y a mi público querido que me acompaña en las buenas y en las malas”, expresó Kaiser en una historia de Instagram.

Esto publicó el MC chileno en su cuenta de Instagram

Con él y la decisión que tomó Drose el día de ayer, serían dos batallas menos de las cinco en total que se planearon. Cabe resaltar que más de un participante ha criticado a la gente que vela por la organización de FMS Chile, aunque no necesariamente a la productora madre que es Urban Roosters de España. Asimismo, esta medida favorecería a Nitro, quien se aseguraría esos tres puntos y estaría cerca de la coronación si gana su batalla pendiente.

“Yo nunca fallo, pero esto me superó y sí, lo más seguro es que por esta falta descienda, así que ya no creo que pueda volverlos a ver en FMS. Es una pena mi gente, pero como les digo, con la salud no se juega”, completó el chileno.

Quedará pendiente ver si se reorganizan las cosas o si deciden posponer el evento que, hasta el momento, está confirmado para el día domingo 29 de noviembre desde las 15:00 (hora chilena) y 13:00 (hora peruana) en el histórico Teatro Caupolicán de Santiago de Chile.