FMS Chile: Drose escribió polémico comentario sobre su batalla con Pepe Grillo

FMS Chile nuevamente en problemas. Tras la suspensión de la liga profesional en la nación del sur y la decisión de Ricto de no ser parte del evento para el 2020, aparece una nueva piedra en el zapato para la organización. Drose comentó en el Instagram de la FMS de su país que no estaría presente en la fecha final del certamen.

“Sorry, no voy a ir yo, total, no me votarán igual. Denle mi puesto a otro. Adiós”, fue lo que escribió el excampeón de la Red Bull Chile 2016. Quedó claro que el ‘príncipe de la métrica’ en Chile está muy disgustado con las votaciones del jurado, pues siente que es perjudicado adrede en la competencia que produce Urban Roosters.

Esta polémica abre un abanico de posibilidades en la tabla si es que finalmente Drose desiste de participar en la jornada 9. Su oponente, Pepe Grillo, es un rival directo por el descenso. Ambos cuentan con la misma cantidad de puntos (9) y si la decisión se mantiene, Pepe alcanzaría las 12 unidades.

Asimismo, Stigma tendrá en frente a Teorema y, de ganar, superaría a Drose por 2 puntos. Ricto también tendrá la opción de zafarse –siempre y cuando no abandone la competencia- si logra, al menos, una réplica en su batalla. Cabe resaltar que tiene un duelo pendiente el sábado 28 de diciembre contra Nitro.

Así está la tabla de posiciones en la FMS Chile 2019

1. Acertijo con 18 puntos

2. Teorema (1 pendiente) con 15 puntos

3. Nitro (1 pendiente) con 13 puntos

4. Tom Crowley con 12 puntos

5. El Menor con 11 puntos

6. Kaiser con 10 puntos

7. Drose con 9 puntos

8. Ricto (1 pendiente) con 9 puntos

9. Pepe Grillo (1 pendiente) con 9 puntos

10. Stigma con 8 puntos