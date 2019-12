Rapder se manifiesta tras amenazas por batalla con Sara Socas

Terminó de explotar la bomba. El MC mexicano Rapder ha sido víctima de amenazas de muerte e improperios a raíz de los punchlines que utilizó en la batalla contra Sara Socas en el certamen de freestyle Otumba, realizado en Ciudad de México desde el jueves 5 de diciembre.

El duelo fue picante, pues el tema recurrente en la batalla fue la lucha del feminismo contra el machismo, tópico que introdujo Sara a raíz de algunas rimas de su contrincante. La cosa se puso más fuerte cuando Socas lanzó el punchline “Las hermosas están en tu país, ¿entonces por qué coño las estáis dejando morir?”. Con esa rima consiguió parar la batalla y desató la locura del público y de los raperos presentes.

No bastó con que mucha gente tilde de machista y misógino a Rapder, pues ha sido objeto de agresión por parte de muchísima gente por las redes sociales. Diversas cuentas de Twitter detallaron que el MC recibió amenazas de muerte por sus intervenciones contra la rapera española en México.

Una de las rimas que más ofuscó al público que va en contra del azteca fue “El violador soy yo”, haciendo alusión al himno de moda en la comunidad feminista denominado ‘Un violador en tu camino’, que canta el estribillo “La culpa no es mía ni donde estaba ni como vestía, el violador eres tú”.

“Como ya lo he hecho en muchas publicaciones anteriores inclusive antes de esta polémica, reitero mi apoyo al movimiento feminista mi intención en ningún momento fue faltarle el respeto a un movimiento que solo busca justicia, yo también tengo mujeres en mi vida que son igual de valiosas y lamentablemente han sufrido acoso y me llena de rabia cuando les sucede algo así, pero me gustaría que la gente que solo me juzga por una batalla de rap, entienda que al final del día somos freestylers y nos pagan por dar un espectáculo así como el fútbol, la lucha libre o el teatro”, detalló Rapder en sus redes sociales.

“La segunda parte va dirigida a todos los medios de comunicación que han tergiversado todas las declaraciones de Sara Socas a mi contra, porque ellos solo están mostrando las únicas dos rimas que me pueden reprochar, pero el resto de la batalla donde engrandezco a las mujeres de mi provincia, dónde le gritó al mundo el amor que siento por mi novia no lo muestran porque no les da visitas, es lo mismo que sucede cuando cubren las protestas feministas, los medios no van a informar el objetivo de la marcha sino a desmeritarla”, completa el MC

Cabe resaltar que la misma Sara ha comunicado en su Twitter que desaprueba totalmente las amenazas e improperios que ha recibido su colega en el freestyle. “Están amenazando a Rapder. Eso no es feminismo, ni defender nada bueno. Es una batalla, y aunque no estés de acuerdo con lo que dice no deja de ser ficción. Hay gallos que seguro van de buenos y en realidad son unos cabrones. El personaje no es la persona”, vociferó la rapera de Tenerife.

Finalmente, Rapder gratificó a todos aquellos que le demostraron su apoyo incondicional, en especial a Socas por salir a hablar por él y alentarlo en este momento tan complicado para él. “Ya por último agradecer a cada persona que me ha dado mensajes de aliento y en especial a Sara Socas por siempre brindarme su amor en este tema, ella y yo seguimos siendo amigos y tenemos planes de trabajar juntos a futuro en pro de la cultura hip hop”, sentenció.