Mister Ego: “Me retiro de las competiciones, siento que no aporto nada”

Uno más que se retira. Mr. Ego, freestyler español que compite en la Freestyle Master Series España, anunció hace algunas horas que dejaría de competir en batallas de gallo, pues siente que no le otorga al mundo de la improvisación lo que se merece. El MC considera que este ambiente no se acerca a lo que él considera rap; asimismo, entiende que no se lo valora como debería ser.

“Bueno muchachos, a falta de una conversación con Urban Roosters que tendré en estos días, mi intención, pensándolo en frío, es que ya no aporto nada a esta competición y no me siento valorado como tal, así que, si Zasko se digna a aparecer en Madrid, haré mi batalla con él”, detalló Mr. Ego en su cuenta de Twitter.

El rapero hispano se encuentra en la 5ta ubicación de la FMS España con 10 puntos y estaba clasificado para la próxima fecha de la FMS Internacional. “Y me retiraré de la Freestyle Master Series, sin disputar la Internacional. Es algo que he meditado esta noche y yo empecé a rapear por amor y pasión y esto se ha convertido en insultos sobre una base descoordinados. Eso ni se acerca a lo que yo tengo como rap”, completó.

Juan Miguel Ballesteros, más conocido como Mr. Ego, es uno de los freestylers más queridos en la actualidad, pues posee un estilo hardcore difícil de encontrar en su país, caracterizado por el ingenio y las métricas. Muchos de sus fans –y aficionados al estilo libre español- le demostraron su cariño y apoyo, pues esperan que la decisión no sea irrevocable.

“Así que cuando el mundo evolucione, y la gente sepa un poco de lo que escucha y el mundo se vuelva menos circo, estaré ahí para rapear con él. Mientras tanto, es el fin de Mister Ego”, sentenció el rapero de 26 años de edad.