Skone: “Me gustaría batallar contra Aczino en formato FMS”

Sería un duelo de titanes. El MC español Skone, desea competir contra Aczino, actual campeón de torneos como God Level All Stars 2vs2, FMS México 2019, Supremacía, entre otros. “Siempre me gusta enfrentarme contra los mejores. De ser posible, los que no están en la FMS España, porque con ellos me enfrento mil veces, así que siguiendo esa premisa, quisiera competir contra Aczino. Me da curiosidad enfrentarme a él en formato FMS”, contó al rapero a Urban Roosters.

La organización responsable de eventos como la FMS entrevistó al freestyler y dejó comentarios como el anterior. Además, habló sobre su rendimiento en dicha competición. “Creo que llevo un año bastante bueno. Lo único con lo que no estoy contento es con algunos puntos que se me han escapado por ahí en un par de réplicas. Pero en general creo que estoy haciendo un año muy bueno. En FMS Internacional lo hice muy bien y estoy obteniendo muy buenos resultados en todas las competiciones, así que estoy muy contento”, expresó el hispano.

Mencionó, además, que viene siendo justo -en líneas generales- todo lo que sucede en la FMS España. “Yo creo que Force debería estar más arriba. Pero sí, en línea general, creo que es más o menos justo”, completó. Skone dedicó unas palabras, respecto a la liga de su país, a los gallos que le gustaría ver en la FMS España en el 2020. “Me ‘molan’ mucho Gazir y Botta. Tienen el perfil de freestyler que me gusta a mí, sobre todo Botta. Si él ascendiera, yo sería tan feliz, me lo pasaría tan bien en las batallas. Necesito un Botta en mi vida”, detalló sin desparpajo el MC.

Finalmente se le consultó sobre algo que interesa a muchos fanáticos a este disciplina, pues se considera que el freestyle está llegando a su techo tras un ‘boom’ que hizo surgir competencias como El Quinto Escalón o ahora la Freestyle Master Series. “No, hay bastantes techos por superar. Y eso también depende de que los freestylers nos pongamos un poco en nuestro sitio, seamos consecuentes y no nos conformemos con la mitad de lo que estamos generando, pese a que ya se hayan conseguido cosas importantes”, manifestó José Miguel Manzano Bazalo, aka Skone.