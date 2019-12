Red Bull Batalla de los Gallos: “No creo que me apunte de nuevo” afirmó Wos luego de perder en primera ronda

Wos, campeón de la Red Bull Batalla de Gallos Internacional 2018, anunció que ya no se presentará en la próxima edición del torneo de freestyle. El MC argentino protagonizó junto a ACZINO la mejor batalla de la primera ronda del torneo en su edición de 2019.

Aunque Wos ya se había alejado de varios torneo importantes de freestyle como “God Level", por ejemplo; su anuncio de ponerle fin a sus participaciones en el torneo más importante del género alarmó a muchos de sus seguidores.

“No creo que me apunte de nuevo, no. Veremos igual, que a veces estás ahí, me aburro y digo a la verga, güey”, declaró el freestyler argentino que no se inscribirá en la etapa nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos.

ACZINO elimina a Wos en primera ronda

A pesar del gran nivel que Wos mostró en la última batalla de la primera ronda de la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional, no pudo vencer al MC mexicano ACZINO. El duelo que se repitió en las finales de las ediciones 2017 y 2018 del torneo, terminó luego de dos réplicas muy ajustadas.

“Me sentí conforme, yo venía a repear bien, a intentar hacer lo que hago siempre y creo que de alguna manera salió. Después tendré que verla y ver qué me pasa, pero eso, me voy conforme y también vi un lindo nivel en general, y pude disfrutarlo dentro de todo lo que es esta final”, respondió el freestyle argentino cuando le preguntaron por su actuación en la batalla.