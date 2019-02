Dile adiós a los pliegues al aplicarte corrector de ojeras con estos beauty tips

Amamos el corrector. Es el producto de maquillaje que nos salva de las odiosas ojeras, y tapa esas pequeñas imperfecciones llamadas granitos. Sin embargo, una de sus desventajas es que, durante el día, nuestro corrector a veces se craquela o se forman unos pliegues pocos favorecedores que nos avejentan 10 años. Existen muchas razones por las que esto puede pasar: el clima, el tipo de piel o el mismo producto incluso. A continuación, mira estos tips de belleza para prevenir el problema sea cual sea la razón.

1. Hidratación con un contorno de ojos

En el mundo del maquillaje se sabe que, para tener una base de larga duración, la hidratación es fundamental. Por tanto, se debe realizar el mismo paso en la zona de las ojeras. Utiliza una crema de contorno de ojos y espera 10 minutos para que absorba bien. Recuerda no aplicar mucho ya que puede hacer que el corrector no se adhiera bien.

2. Usa un corrector ligero

Evita los correctores pesado ya que son más susceptibles a crear pliegues. Opta por correctores de fórmulas ligeras como los líquidos.

3. No lo apliques muy cerca de la línea de pestañas

Esto es uno de los errores más comunes. No apliques el corrector en forma de triángulo, si no donde REALMENTE este la ojera. No hay necesidad de expandir mucho el producto. Haz el siguiente test: coloca tu dedo a lado a lo largo de tu nariz. Probablemente, tu dedo tapará la ojera y ya no te ves con la mirada cansada. SI es así, aplica el corrector únicamente en ese lugar. Además, no pegues el corrector mucho a la línea de las pestañas ya que es una zona donde tenemos pliegues naturalmente, y es mejor dejar esta zona libre de productos.

4. Séllalo con polvo

Este paso es fundamental para sellar el corrector y que el producto no se mueva. Es súper importante que lo apliques a toques y no arrastres la brocha. Además, te recomiendo usar polvos sueltos ya que son más finos que los compactos.