Elegancia y sofisticación en una sola prenda: Carolina Herrera te la muestra

En más de una ocasión usamos una prenda que nos hace sentir fabulosas por dentro como por fuera, eso mismo le sucede a Carolina Herrera con las blusas blancas, siente que esta pieza es imperdible dentro de su outfit para poder mostrar su gran personalidad.

La hemos visto usar camisas blancas con lazos, sin mangas, con volantes, corte masculino, en cuello V, entre otras. Es más, bajo su marca CH, Carolina Herrera sacó una colección de blusas blancas, ya que es un básico que toda mujer debería tener dentro de su clóset.

Atrás quedó ese mito que solo los hombres pueden usar camisas blancas. Así que, si deseas sacarle todo el potencial a esta pieza aquí te dejamos algunos consejos que la misma Carolina Herrera ha dado.

Para la diseñadora venezolana esta blusa la puedes combinar con todo y el resultado será el mismo: ¡Un look maravilloso!

Faldas

En verano las faldas largas son una excelente opción, porque deja correr mejor el viento entre nuestras piernas y si la combinas con una blusa blanca tendrás un look súper fresco y cómodo. Para un evento de noche, una falda lápiz es una buena alternativa y así le darás el verdadero toque elegante a tu outfit.

Mangas o sin ellas

Blusas con mangas largas, cortas, tres cuartos o sin ellas. La verdad es que esta pieza es tan versátil que la puedes usar como desees. Una marca de Carolina Herrera es usar la camisa blanca con marga larga, pero remangada hasta el codo.

Botones

Aunque no lo creas, los botones son un accesorio que tiene que estar impecable y en armonía. Lo ideal es que ni se noten, así que procura no utilizar colores vivos o diseños muy llamativos, recuerda: menos es más y es sinónimo de elegancia. Asimismo, puedes darle tu propio toque, no siempre debes estar pegada a lo tradicional.

Accesorios

Si el evento lo amerita, puedes agregarle un collar a este básico, pero si es algo casual, no es necesario tantos accesorios. Deja que la prenda sea la protagonista.

Cuidados

Claro, al ser una prenda de color claro debes tener cuidado con las manchas, pero hay otra cosa de la que no te has dado cuenta, como por ejemplo: siempre debe estar bien planchada. Presta atención a los detalles para que te veas impecable.

Esta prenda no solo te hará sentir segura, sino también hermosa y elegante.