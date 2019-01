El tutorial de belleza de Eiza González que ha conquistado a sus fans

Eiza González no deja de sorprender a sus seguidores y en esta ocasión decidió compartir sus tips de belleza, ocasión en la cual dejó en claro que el maquillaje también es una de sus pasiones.

La bella mexicana indicó que, su rutina diaria le toma unos ocho minutos y así lo demostró en un tutorial que grabó en exclusiva para el canal de Youtube de la revista Vogue.

Usando una hermosa bata de seda, Eiza se mostró sin una gota de maquillaje. Asimismo, compartió algunos trucos de maquillaje y hasta contó cuál es su rutina diaria de cuidado de la piel, ya que asegura que es muy delicada.

“La piel es muy muy importante. Creo que no importa la cantidad de maquillaje que te pongas o te quites, siempre es mejor resaltar tu belleza natural. Cuando me siento mejor, es cuando me siento cómoda con mi piel”, expresó.

Aparte de algunos chistes y una que otra frase en español, la joven actriz compartió algunos de los consejos que le ha dado su mamá. No dejes de ver el fabuloso video y tomar nota de algunos tips de belleza de Eiza González!