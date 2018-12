Conoce el tipo de ropa que debes usar según tu signo

¿Eres de las que cree en los horóscopos? Si eres de las que piensa que siempre los astros tienen algo que decirnos, te indicamos que estilo seguir y cómo vestir según tu signo zodiacal.

Lee con atención y toma nota, que los astros te dirán qué estilo de vestimenta te favorece:

Aries:

Las chicas Aries tienen una gran confianza en ellas mismas, es por eso que a la hora de vestirse siempre recurrirán a cualquier atuendo que refleje su alto sentido de la moda y además, que resalte su silueta. Estas mujeres saben que son sensuales como el fuego.

Tauro:

Las chicas Tauro generalmente prefieren la comodidad antes que la moda. Para ellas no hay nada más importante que sentirse feliz con su ropa para reflejar toda esa seguridad que llevan dentro y que muchas veces no exteriorizan, ya sea usando unos pantalones entubados, un polo y botas larga. Lo único que quieres es lucir simplemente genial y sin tener que esforzarte mucho.

Géminis:

Las chicas nacidas bajo el signo Géminis aman la libertad para crear sus propios atuendos y su estilo puede abarcar desde colores brillantes como rosa, amarillo, y azul turquesa hasta algo sumamente oscuro y elegante en color negro. Ellas aman tener miles de opciones para combinar y por ello, su guardarropa siempre debe estar en perfecto orden.

Cáncer:

Las chicas Cáncer son sumamente discretas y aunque siempre encuentran la manera de verse sumamente atractivas pero con un toque elegante y sofisticado, El estilo clásico es lo suyo, pues adoran como lucen las modelos en las pasarelas, y sus colores favoritos son los claros, como marfil, perla y color plata.

Leo:

El fuego que llevas dentro, así como tu alto sentido de la moda te hace la candidata perfecta para portar cualquier estilo. Las chicas nacidas bajo el signo de Leo no le tienen miedo al color, sin embargo, se inclinan por las tonalidades cálidas como el salmón, rojo, anaranjado y amarillos, ya que éstos reflejan su carácter explosivo y lleno de vida.

Virgo:

Las Virgo no se preocupan demasiado por la moda, pero tienen un estilo relajado y definido con el que se sienten muy seguras y cómodas. Pero eso sí, jamás salen de casa sin verse bien, ya sea con unos jeans, chompa o blusas que pueden combinar, eso sí siempre buscando resaltar sus labios para darle a su atuendo un toque femenino.

Libra:

Las chicas Libra tienen un estilo muy versátil y en ocasiones pueden llegar a combinar demasiados estampados y colores, ya que no temen experimentar en la moda. Aman tanto lo clásico como lo atrevido y siempre se encargan de ponerle su sello a cualquier conjunto.

Escorpión:

Escorpio es uno de los signos más a la moda y tiene un estilo único que todas las chicas quieren imitar, aman los colores claros como el rosa pálido, el beige, y el verde menta, los cuales están muy en tendencia, aunque claro, la confianza que tienen en sí mismas las hace querer siempre experimentar nuevas combinaciones.

Sagitario:

Las chicas del signo Sagitario adoran los atuendos deportivos, ya que aman estar preparadas para la actividad física o simplemente para estar súper cómodas todos los días. Los leggins, los pants deportivos y los shorts coloridos son sus mejores amigos durante el verano, aunque en el invierno optan por usar jeans y sudaderas con estampados.

Capricornio:

Las chicas Capricornio tienen una extraña obsesión por combinar cada accesorio y cada aspecto de su guardarropa, desde la ropa interior, hasta el color del labial. Nunca salen de casa sin estar arregladas por completo. No les gusta utilizar colores que llamen demasiado la atención, así que el verde olivo, negro, azul marino, blanco y beige predominan en su guardarropa.

Acuario:

Las mujeres Acuario prefieren seguir sus propias reglas, así que no ponen demasiada atención en lo que está o no de moda. No temen combinar estampados de colores con texturas y sobre todo aman todos los elementos brillantes en sus atuendos, ya sea destellos metálicos, diamantina e incluso colores sumamente llamativos y fosforescentes.

Piscis:

Las chicas Piscis tienen un estilo muy bohemio y relajado, e incluso podrían verse un poco hippies, ya que aman tener sus pies al descubierto y utilizar prendas muy holgadas. Las sudaderas coloridas y sobre todo los tonos en azul, son sus favoritos, además de que les favorecen mucho.