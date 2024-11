Atención, clientes de Banco Capital One: revisa AQUÍ si eres beneficiario del pago de hasta US$25.000 en EE. UU.

Capital One ha ganado popularidad por sus programas de recompensas atractivos en sus tarjetas de crédito. Foto: composición LR/ El Nacional/Unsplash

Capital One ha ganado popularidad por sus programas de recompensas atractivos en sus tarjetas de crédito. Foto: composición LR/ El Nacional/Unsplash

El acuerdo de US$190 millones de Capital One por la filtración de datos en 2019 continúa beneficiando a los clientes afectados, algunos de los cuales todavía reciben pagos en 2024. Si eres o fuiste cliente del banco y presentaste tu solicitud de compensación a tiempo, podrías recibir hasta US$25.000 en función de las pérdidas económicas que documentaste. Este proceso, aunque ya ha cerrado el plazo para presentar nuevos reclamos, sigue distribuyendo fondos a quienes fueron parte de la demanda colectiva.

La filtración de datos de Capital One expuso información sensible de casi 98 millones de personas, incluyendo números de Seguro Social, datos de tarjetas de crédito y otros detalles confidenciales. En respuesta a esta grave violación de seguridad, el banco se comprometió a realizar pagos compensatorios y ofrecer servicios de protección de identidad extendidos hasta 2028, a pesar de no haber aceptado formalmente su responsabilidad legal.

La violación de seguridad de 2019 y sus consecuencias

En 2019, Capital One enfrentó una de las mayores violaciones de seguridad en la industria bancaria de Estados Unidos, que dejó expuestos datos personales y financieros de millones de usuarios. Como consecuencia, los afectados presentaron una demanda colectiva, que resultó en un acuerdo de US$190 millones aprobado en 2022. Este acuerdo ofrece pagos de hasta US$25.000 por persona, siempre que los afectados puedan demostrar las pérdidas económicas sufridas debido a la filtración.

El pago de compensaciones ha continuado en 2024 para aquellos que enviaron sus reclamos dentro del plazo establecido. Las personas elegibles comenzaron a recibir pagos en forma de cheques y, en algunos casos, montos adicionales. Además, los servicios de restauración y protección de identidad, incluidos como parte del acuerdo, estarán disponibles sin costo hasta el 13 de febrero de 2028. Estos servicios ayudan a los clientes a proteger y restaurar su información personal, minimizando el riesgo de futuros problemas de seguridad.

¿Quiénes califican y cómo funciona la compensación?

Aunque el período para presentar nuevas reclamaciones ya ha finalizado, las personas que participaron en el proceso de manera adecuada continúan recibiendo compensaciones. La elegibilidad para recibir hasta US$25.000 se basó en la capacidad de los solicitantes para demostrar que la filtración de datos les causó pérdidas económicas. Los afectados no solo han recibido pagos monetarios, sino también acceso a recursos de defensa de identidad y asistencia para restaurar información personal comprometida.

Capital One ha implementado múltiples medidas para mejorar la seguridad de los datos de sus clientes y prevenir futuras violaciones. A pesar de no aceptar responsabilidad formal por el incidente, la institución financiera ha destinado recursos significativos para proteger a sus usuarios y cumplir con el acuerdo. Entre los servicios ofrecidos se encuentran la “Defensa de Identidad”, que brinda asistencia para proteger la información personal, y la “Restauración Gratuita”, que ofrece apoyo en caso de problemas derivados de la violación de datos.