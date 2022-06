Con información de Giuliana Castillo/URPI-LR

El amor que siente Peter por Fracesca en “Al fondo hay sitio” ha conmovido a todos los televidentes. Este viernes 24 de junio, el mayordomo de la serie se animó a revelar sus sentimientos a ‘Madame’, pero una serie de hechos en la serie peruana evitaron que ambos puedan conversar. Yvonne Fraysinett, quien interpreta a la matriarca Maldini, dio su opinión sobre este romance de ficción.

Como se sabe, el personaje interpretado con Adolfo Chuiman está enamorado de Francesca desde que inició la serie “Al fondo hay sitio”, aunque ha guardado sus sentimientos porque ambos pertenecen a diferentes clases sociales y siempre tuvo presente que a su jefa le importan las opiniones de la sociedad. En esta novena entrega, ella ha cambiado y se solidarizó con los Gonzales, por lo que, debido a este comportamiento, ve una puerta abierta para el amor.

¿Qué dijo Yvonne Fraysinett sobre el romance en “AFHS”?

Este domingo 26 de junio, la actriz estuvo presente en un evento ecológico en Surco, lugar en el que mantuvo una breve conversación con La República sobre su personaje en la producción de América TV. Durante esta entrevista, Yvonne Fraysinett comentó la falta de participación de algunos excolegas, además del romance de Peter y Francesca.

“Las puertas están abiertas. Yo entiendo que quieran otras experiencias, pero cuando quieran van a volver”, dijo sobre la ausencia de Nataniel Sánchez en la serie. En esta línea, también habló de los nuevos integrantes del elenco: “Yo extraño a todos los que no están ahora, pero los que han venido son adorables, un elemento talentoso, encantador. Han hecho compañeros inmediatamente”.

“(Peter) no me lo ha declarado (su amor). No sé (si quiere que le declare su amor), depende de los libretos, pero a mí me parece que el amor platónico me gusta más, en este caso”, finalizó Yvonne.

Peter no logró revelar sus sentimientos por Francesca

“Al fondo hay sitio” presentó su tercer episodio y llenó de suspenso a los fanáticos, quienes esperaban la declaración de amor de Peter. Al finalizar el capítulo, todos los integrantes de la familia Gonzales dejaron solo al mayordomo y a su amada en medio de una velada, pero Peter no tenía previsto que Don Gilberto apareciera junto a su fallecida ‘Palomita’ para arruinar el momento.