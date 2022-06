Uno de los personajes mas queridos de “Al fondo hay sitio” es sin duda Jaimito, papel que ha cambiado varias veces de actor. No cabe duda que el mas recordado fue el que interpretó Aaron Picasso en las primeras temporada de la serie, ya que lucía como un niño travieso, tierno y ocurrente. Tras conocerse el regreso a las pantallas de la exitosa serie de América TV, muchos tuvieron la esperanza de verlo de nuevo. Sin embargo, no fue así.

El actor de 22 años dejó la serie por primera vez en 2013 debido a que los productores querían que el hijo de ‘Charito’ siga siendo un niño, pero él ya había crecido físicamente, ya que estaba entrando en la adolescencia, por lo que fue reemplazado por Andrés Mesía.

No obstante, en esta temporada hemos visto a un Jaimito ya grande, incluso experimentando su primera decepción amorosa, un papel que a sus 22 años Picasso podría interpretar. De hecho, intentó recuperar este rol, pero los productores no lo escogieron tras pasar un nuevo casting.

“No me gustaría dar mucho detalle, pero estoy un poco apenado, un poco triste, aunque son cosas que pasan en la vida. Hubo un casting al cual yo asistí. (…) Primero fue virtual y supuestamente lo pasé, porque me volvieron a llamar para el casting ya presencial. La gente me dice ¿por qué no has querido? No, yo sí he querido, sí he tenido las ganas, pero no se ha dado. Las razones las desconozco”, reveló en el canal de YouTube ChiquiWilo.

Pese a ello, el actor no guarda resentimiento y reaccionó al estreno de la nueva temporada grabando un divertido Tiktok en el que finge llorar de nostalgia al escuchar la canción “Ven” de Erick Elera, la cual representó siempre al personaje de Joel Gonzales.