Miss Perú 2022 EN VIVO por EEG: hora, canal y más para ver la gran final del certamen de belleza

¡Llegó el día! Este martes 14 de junio se conocerá a la flamante ganadora del Miss Perú 2022, quien nos representará en el certamen internacional Miss Universo. La gran final de este concurso se llevará a cabo en el set de “Esto es guerra”, donde las seis candidatas darán lo mejor de sí para conseguir la tan ansiada corona.

Como se recuerda, semanas atrás la organización del Miss Perú también llevó a cabo una importante coronación al reality, pues se escogió a la representante peruana para el Miss Hispanoamérica 2022, concurso internacional que se llevará a cabo en Bolivia.

A continuación te mostramos todos los detalles de la gala final de este concurso donde descubriremos quién será nuestra nueva reina de belleza.

¿Cuándo es la final del Miss Perú 2022?

La gran final del Miss Perú 2022 será este martes 14 de junio y se transmitirá en “Esto es guerra” por la señal de América TV.

Final del Miss Perú 2022: Horarios

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (miércoles 15 de junio)

¿Dónde ver la final del Miss Perú 2022?

No te pierdas la final del Miss Perú 2022. Puedes verla a través de América TV GO descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular.

¿Qué canal transmitirá la final del Miss Perú 2022?

El Miss Perú 2022 se transmite a través de la señal de América Televisión.

DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 704 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

Finalistas del Miss Perú 2022

Las candidatas que disputan la corona del Miss Perú 2022 son Alessia Rovegno, Maryori Morán, Mei Azo, Daleine Arroyo, Tatiana Calmell y Valeria Florez.

Todas ellas llegarán a Esto es Guerra para demostrar su destreza en la pasarela y frente a las cámaras, para conquistar al jurado. Una de ellas nos representará en el Miss Universo 2022.

Finalistas del Miss Perú 2022 Foto: Instagram

¿Quién es la favorita del Miss Perú 2022?

Mucho se ha especulado sobre el favoritismo que habría en el certamen, y diferentes figuras de la farándula peruana han señalado a Alessia Rovegno como la próxima ganadora del certamen.

A pesar de que Jessica Newton ha asegurado en varias oportunidades que la elección está a cargo de un jurado, varias personalidades han notado que la hija de Barbara Cayo sería la favorita del concurso.

Fotografía oficial de Alessia Rovegno para el Miss Perú. Foto: José Manuel/Instagram

¿Quién es Alessia Rovegno?

Alessia Rovegno es una joven de 23 años que se está abriendo paso en el mundo artístico como modelo, cantante y bailarina. Es hija de la actriz Bárbara Cayo y logró mayor notoriedad al oficializar su relación sentimental con Hugo García.

La también influencer ahora compite por la corona del Miss Perú 2022 y podría ser quien nos represente en el Miss Universo.