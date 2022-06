La exasistente de producción de “Esto es guerra”, Camila Heredia, decidió dejar sus funciones laborales para convertirse en una chica reality; sin embargo, a menos de una semana de haber llegado a las filas de los ‘combatiente’, fue eliminada tras no superar en votos a Rosángela Espinoza.

El último martes 7 de junio se vivió una nueva eliminación en el set del programa, donde la ‘Chica selfie’ se salvó por un punto. No obstante, a pesar de su victoria no se mostró feliz, pues consideró que en su equipo no “valoran su esfuerzo”. Por otro lado, los ‘combatientes’ se despidieron de Camila Heredia, quien agradeció la oportunidad.

Asimismo, extendió su agradecimiento a los productores por permitirle cumplir uno de sus sueños. Ahora, los equipos se preparan para disputar la semifinal y competir para definir quién es el mejor.

¿Cómo fue el ingreso de Camila Heredia a “Esto es guerra”?

El 1 de junio, un inesperado momento ocurrió en el reality luego de que ingresara una nueva competidora al equipo de los ‘combatientes’. La elegida fue Camila Heredia, quien formaba parte del equipo de producción. Esto ocurrió a pedido de Rafael Cardozo.

“Hay una chica acá en producción que le vi probando juegos y compite muy bien. ¿No podría ponerla a ella mientras me trae a alguien? Estoy hablando de Camila. Esta chica compite . Me informé, además, que ha estado en un reality y hace una buena definición”, comentó la pareja de ‘Cachaza’.

¿Qué dijo Camila Heredia tras renunciar a la producción de “Esto es guerra”?

Antes de oficializar su ingreso, el conductor Renzo Schuller le comentó cuáles serían los beneficios que perdería si decide convertirse en chica reality. A pesar de ello, Camila Heredia estaba segura de su elección.