¡Sigue en competencia! Laura Bozzo ha vuelto a las pantallas mexicanas al sumarse al grupo de celebridades que participan en el reality “La casa de los famosos”. Luego de haber sorprendido al anunciar su reconciliación con Niurka Marcos, la presentadora peruana no pudo contener su felicidad al ser salvada por el público y quedarse una semana más en el famoso programa.

Laura Bozzo seguirá en el reality y hace promesa a sus compañeros

Fiel a su estilo, Laura Bozzo celebró su permanencia en el reality mexicano “La casa de los famosos” luego de ser una de las concursantes que estuvo a punto de ser retirada. En un primer momento, se ve que la polémica conductora de televisión no entendía muy bien si es que había sido retirada o salvada. No obstante, celebró cuando se le confirmó que seguiría en el show y se animó a abrazar a su compañero.

“¿Yo? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¡Me quedo!”, fue lo que dijo antes de salir del escenario y volver a la casa. Ella se retiró del set de sentencia entre aplausos y felicitaciones de los competidores presentes. Momentos después, compartió estos segundos en sus redes sociales.

Más adelante, una vez establecida en la casa, Laura todavía seguía sin creer que sus fanáticos la habían salvado de la expulsión. Ante esto, se mostró bastante agradecida y aseguró que apoyaría más en la casa, con tal de tener una convivencia tranquila. “Un día sí les voy a hacer ceviche”, aseguró la presentadora.

Laura Bozzo “detesta” a presentadora mexicana Paty Chapoy

Previamente, Laura Bozzo ya había sorprendido a los televidentes con sus polémicas declaraciones sobre otros personajes de la televisión mexicana. En una ocasión, la conductora de “Laura de todos” había revelado que tuvo algunos problemas con las periodista y presentadora Paty Chapoy.

“La detesto. En realidad no es que la deteste, pero cuando yo estuve en Azteca antes de irme a Televisa, me hacía la vida imposible. Mandó a una persona que le teñía a ella para que me tiña a mí y me quemaron el pelo. (...) El rating era alucinante, ella hacía 3 puntos y yo 17. ¡Imagínate!”, le contó a sus compañeros Natalia Alcocer y ‘El Potro’ Caballero.