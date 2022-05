Renzo Schuller y Johanna San Miguel son la nueva dupla de “Esto es guerra”; sin embargo, desde que ingresó el conductor al reality de competencia, ambos han recordado cómo era el programa cuando aún “Combate” estaba vigente. Frente a esto, los televidentes han sido testigos de los enfrentamientos y compañerismo que existe entre los conductores.

Durante una entrevista con “Estás en todas”, Renzo Schuller relató cuando empezó su amistad con Johanna San Miguel y cómo se siente ahora que ambos trabajan juntos en “Esto es guerra”, programa que inició siendo la competencia del también actor.

¿Qué dijo Renzo Schuller?

“Yo la conozco a la ‘Chata’, hace tiempo. Hemos trabajado juntos en teatro, nunca conduciendo. Cuando yo estaba en “Combate” y “Esto es guerra” aquí, yo hablaba con Mathías, hablaba con la ‘Chata’. Les mandaba mensajes y les deseaba lo mejor cuando iban a lanzar un programa antes de “Esto es guerra”. Clarísimo les he escribo: ‘Oye, mucha suerte en el programa’”, dijo muy contento.

Asimismo, hizo una reflexión sobre las personas que se burlan sobre los malos momentos que puede tener un compañero: “De repente, no les fue bien, pero yo nunca he sido de las personas que se burlan. A todos nos ha ido bien y mal, el mofarse de eso es malo. Uno se da cuenta de cómo es una persona, no cuando les va mal, sino en los momentos en que les va bien”.

Renzo Schuller y Johanna San Miguel son amigos hace varios años atrás. Foto: América TV

¿Qué pensó en el encuentro con Johanna San Miguel?

Posteriormente, la reportera de “Estás en todas” le consultó a Renzo Schuller cómo se sintió cuando le contaron que conduciría “Esto es guerra” con Johanna San Miguel y él respondió: “Es lo que hay (...) Ella pidió que le diga copiona, mira las imágenes. Con mucho cariño y respeto, te lo digo, copiona”.