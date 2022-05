¿Qué pasó con “Combate” y por qué salió del aire después de 8 años en la TV?

La llegada de Renzo Schuller a “Esto es guerra”, hizo que otra vez se recuerde al programa “Combate”, que este año cumpliría 12 años en la televisión. A propósito de la contratación del presentador de televisión, vale hacer un repaso sobre por qué el programa juvenil salió del aire tras 8 años en la pantalla chica.

Como se recuerda, “Combate” fue el pionero en los programas de competencia que conquistó a muchos jóvenes en el 2011. Desde ese año, el fenecido reality de ATV se convirtió en el favorito de todas las tardes, y vio nacer a muchos modelos que, actualmente, se han vuelto estrellas de la TV nacional.

“Combate”: el primer reality de competencia en Perú

El desaparecido programa de ATV “Combate” fue la producción que dio inicio a la fiebre de los reality de competencia en Perú. Sin embargo, este formato no fue original, pues siguió una adaptación de otros espacios de TV que ya se transmitían en Costa rica y Ecuador.

La versión peruana se estrenó el 27 de junio del 2011 y fue producido por Cathy Sáenz y Marisol Crousillat. Gian Piero Díaz y Renzo Schuller fueron quienes estuvieron al frente del concurso alentando a los equipos Rojo y Verde.

Con el paso de los años, “Combate” se convirtió en el favorito del horario estelar gracias a sus juegos y coreografías que se presentaban al iniciar el programa cada tarde.

¿Quiénes fueron los primeros participantes de “Combate”?

En la primera temporada, la cual se extendió hasta octubre del 2011, participaron Miguel Rebosio, Stefano Tosso, Yiddá Eslava, Macs Cayo, Sheyla Rojas, entre otros. Con el pasar del tiempo, diferentes figuras se fueron sumando al programa en cada temporada: Angie Arizaga, Mario Hart, Mario Irivarren, Alejandra Baigorria, Gino Assereto, y más.

Gian Piero Díaz y Renzo Schuller iniciaron un nuevo formato en la televisión peruana: el de los realitys de competencia con Combate. Fotos: Mujer Activa

“Combate” tambalea con la llegada de “Esto es guerra”

En el 2012, América Televisión estrenó “Esto es guerra, programa que se convirtió en la competencia directa para “Combate”, que había logrado posicionarse en el horario. Sin embargo, tras la llegada de este reality, el programa de ATV se vio en la necesidad de refrescar el formato para marcar una diferencia de EEG.

En el año 2014 se realizó el cambio más importante. Pasó a llamarse “Combate, la lucha por el trono” y los equipos cambiaron de nombre: Agua, Tierra, Fuego y Aire, los cuales contaban con dos líderes, el capitán y el ‘brazo’. Luego, estos se fusionaron y terminaron siendo la Nación verde y la Nación roja, por lo que volvieron a sus colores originales.

Luego de cuatro años, se dio a conocer una nueva dinámica bajo el nombre de “El origen del origen”, en el cual se enfrentaron los integrantes de “Combate”, representados por Marisol Crousillat y algunos exparticipantes de Esto es guerra, a cargo de Cathy Sáenz.

Después de 16 temporadas al aire, el programa se despidió de su audiencia en diciembre del 2018.

¿Por qué “Combate” fue cancelado?

Para sorpresa de todo su público, Gian Piero Díaz anunció que “Combate” había llegado a su fin. “Les digo de todo corazón, y con la mano en el pecho, que el último programa de Combate como lo conocen, con los equipos Rojo y Verde, termina este viernes 14 de manera oficial”, dijo.

“Incluso hemos grabado unos programas en el que nos despedimos de manera oficial, pero mañana (viernes) va a ser el último programa en vivo, donde nos vamos a despedir de toda la fanaticada”, agregó.

“El reality de competencia no va más en el horario, por lo tanto ‘Combate’ no sigue. No es una promoción para generar un tipo de expectativa, ni nada. Mañana será el último programa en vivo. Esto no es una broma ni mucho menos. ‘Combate’ termina”, finalizó.

Tras este anuncio, mucho se especuló sobre la cancelación del programa: se pensaba que nacería un nuevo formato para que compita con “Esto es guerra”, o que las cifras de “Combate” habían bajado hasta el punto de sacarlo de la pantalla chica. Sin embargo, nunca se dio un motivo exacto por lo que el reality salió de la TV.