Diego Bertie aún sigue presente en la memoria de miles de peruanos. Una prueba de ello es que muchos estuvieron pendientes del estreno de “¿Qué vas a hacer?”, su nuevo tema con Augusto Madueño. Finalmente, esta canción, que cuenta con un videoclip de alta calidad, se lanzó en YouTube el último 5 de septiembre, a un mes de la muerte del actor y cantante peruano.

Como se recuerda, Bertie falleció a los 54 años el viernes 5 de agosto del 2022 tras caer del piso 14 del edificio donde vivía. A través de un comunicado, el hospital Casimiro Ulloa confirmó el deceso del recordado galán de telenovelas. La noticia remeció al mundo de la farándula peruana, por lo que innumerables artistas lamentaron la partida de su colega con sentidos mensajes en las redes sociales.

¿Quiénes protagonizan el videoclip de “¿Qué vas a hacer?” de Diego Bertie?

El videoclip oficial de “¿Qué vas a hacer?” cuenta con reconocidas figuras de la farándula peruana como protagonistas. Algunos de ellos tuvieron gran cercanía con Diego Bertie.

Melania Urbina, Cristhian Esquivel, Fernando Luque, Mónica Torres, Diego Alonso Pérez y Pablo Saldarriaga conforman el elenco actoral de esta esperada producción nacional.

Augusto Madueño agradece a Diego Bertie

Antes del estreno del videoclip oficial de “¿Qué vas a hacer?”, Augusto Madueño le dedicó unas palabras a Diego Bertie, agradeciéndole por haberlo invitado a trabajar con él en la realización de este sencillo.

“Yo no lo elegí. Él me eligió. Él me dijo. Después de que hicimos el homenaje al rock peruano en pandemia. él estaba feliz con el resultado. No había tenido contacto con la música desde hace mucho tiempo y le encantó el recibimiento de los medios. Me dijo: ‘Augusto, hay que hacer algo juntos. Quiero volver a la música y quiero hacerlo contigo’“, mencionó durante una conferencia de prensa.