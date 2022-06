La cantante argentina Zoe Gotusso se perfila como una de las principales intérpretes de la música indie pop en su país y también a nivel internacional. A sus cortos 25 años, la artista ya se encuentra realizando una gira internacional titulada “Ganas tour” y, como parte de la misma, llegará a Perú para brindar un concierto el 10 de julio en el C. C. de Barranco.

En una entrevista con La República, la intérprete cuenta más sobre su carrera y cómo viene logrando hacerse un nombre en el mundo de la música.

— ¿Cómo te sientes al poder visitar el Perú por primera vez?

Voy a estar pronto en Perú. No he estado nunca y me da mucha ilusión. Siempre digo que me siento reafortunada de hacer música y de tener el espacio para hacerla. Además, voy a ir a un montón de lugares y ciudades que no conozco gracias a esto. Es como un regalo del cielo.

— Tus fans en Perú aguardan con ansias tu llegada, muchos no lo esperaban…

Yo no creo que mucha gente me conozca, pero, si son una, dos o tres personas, ya soy muy feliz. Yo estoy empezando, es mi primer álbum y que me permita hacer una gira tan grande es muy importante, sean 1, 10, o 500, es muy importante para mí tener 25 y poder hacerlo así.

— Hace poco celebraste tu cumpleaños 25 en el Gran Rex (Buenos Aires), uno de los grandes teatros en el mundo. ¿Te lo esperabas?

Sueño mucho y deseo mucho, pero no me imaginaba que iba a empezar mi cumpleaños 25 en el Gran Rex. La vida me va sorprendiendo. Este cumpleaños estuvo muy lindo, no solo por lo que significaba estar en ese concierto lleno, sino porque vino toda mi familia. No lo voy a olvidar nunca, espero que sea un primer festejo de muchísimos.

— A tus 25 años ya estás haciendo una gira por diferentes países. ¿Estabas convencida de que serías una artista internacional?

Cuando era más chiquita me sentía reespecial. En mis sueños sentía que iba a ser muy especial en mi país. Ni siquiera sabía que haría música. Hice mi primera gira internacional hace un año y me empecé a ver como un personaje internacional. Ahora me atrevo a decir que sueño internacionalmente, que amo Argentina, amo Córdova, que es mi ciudad, y siempre voy a volver, pero el mundo es muy grande y ojalá pueda recorrerlo.

— Hace poco estuviste en un mano a mano con Diego Torres. ¿Cómo fue ese encuentro?

No lo conocía más que por su música y por todo lo que ha influenciado. Entonces me pareció muy bueno tener la oportunidad de un mano a mano con un artista que ya ha hecho cinco conciertos en el Grand Rex y yo recién estaba haciendo uno. La conversación fue muy cálida, muy amorosa. Él fue muy comprensivo conmigo y me escuchó, de los dos lados hubo eso y, bueno, ya tengo un nuevo amigo colega de la música.

— ¿Hay algún artista peruano con el que te gustaría colaborar?

No conozco de la actualidad nada de la escena; por eso también está bueno ir. Pero si escucho mucha cumbia peruana, que me gusta mucho, Los Mirlos, los escucho mucho, pero no sé exactamente qué escucho porque pongo cumbia peruana y salta de todo.

— ¿Alguna canción que te guste en particular?

“Sonido amazónico” de Los Mirlos me vuelve loca. Estoy para que en la noche de Perú me lleven a eso, a escuchar cumbia peruana.